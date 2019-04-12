«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

12 أبريل 2019 - 09:04 م

بينما، أثنى برلمانيون، على المطالب الداعية إلى ضم التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعي، على اعتبار أن ذلك سينتج عنه تحسين أداء الخدمة، إضافة إلى أنه سيضعهم تحت رقابة الأجهزة وبالتالى سيجعل تلك الوسيلة أكثر أمانًا، أبدى آخرون رفضهم بشكل قاطع.

وطالب البعض خلال الفترة الماضية، بضم التاكسى الأبيض إلى النقل الجماعي، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة، وإخضاعهم للوائح وقوانين النقل الجماعي.

سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، اعترض على فكرة ضم التاكسى الأبيض للنقل الجماعي، مشيرًا إلى أنه يتبع هيئة خاصة، ومن ثم لا يجب أن يتم ضمه لأى جهة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «حنفي»، أن التاكسى الأبيض لا يعانى من أية مشكلات، إضافة إلى أنه لم يشتك أحدًا منه، ومن ثم من الأفضل أن يظل على وضعه الحالي.

وتساءل عضو مجلس النواب «ما الهدف من ضمه؟، وهل هناك إيجابيات كثيرة ستحقق إذا تم تنفيذ المقترح؟، ولماذا نحمل النقل الجماعى أعباء جديدة؟»، مستطردًا «إذا تم تنفيذ هذا المقترح من الوارد أن ينتج عن ذلك مشكلات».

أما، محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن البرلمان حينما استدعى أصحاب التاكسى الأبيض أكدوا أن سيارات أوبر وكريم ضيقت عليهم السوق، إلا أنهم فى الواقع أهملوا فى سياراتهم ولم يقوموا بإصلاحها وتوفير مكيفات بها، مشيرًا إلى أن ضم التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعى لابد أن لا يكون بشكل إجباري.

وأضاف «دسوقي»، فى تصريحات صحفية له، «أننا سمحنا فى قانون النقل الجماعى لسيارات التاكسى الأبيض أن ينضموا إلى شركات النقل الجماعي؛ حتى يكونوا تحت رقابتهم وهو أفضل بكثير؛ حتى يكون هناك تقنين أوضاع لسياراتهم».

عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أوضح أن انضمام سيارات التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعى سيجعل هناك طمأنينة للمواطن ويحافظ عليه ويوفر له عنصر الأمان والسلامة، كما أنها ستجعل تلك السيارات تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى أن شركات النقل الجماعى ستكون مسئولة عن سائقيها ويتوافر لديها سيرتهم الذاتية، كما ستجرى عليهم كشف تحليل المخدرات، وسيكون لديهم سيارات بموديل حديث.

واستطرد النائب: «هناك مادة موجود فى قانون النقل الجماعى تتيح لسيارات التاكسى الأبيض الانضمام لشركات النقل الجماعي، كما أنها لن تدفع 25% ضريبة مثل السيارات الجديدة الموجودة، وبالتالى سيكون من حق أصحاب التاكسى الأبيض أن يشتركوا فى منظومة أوبر وكريم بالتاكسى الذى يمتلكونه، وأن تطبق عليها الشروط المطبقة على سيارات أوبر وكريم».