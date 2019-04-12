  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

أبو العلا ماضي

مفاجأة عن انقلاب السودان

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام

أخبار متعلقة
#

ترامب يستقبل أمين عام "الناتو" في واشنطن 2 أبريل

#

شاهد.. ظهور صادم لـ"ريهام سعيد "علي الهواء

#

سوهاج تستقبل 96 سائحًا أجنبيًا بـ"المزمار والطبل البلدي"

#

ألمانيا تصدم إسرائيل بهذا القرار

البرلمان

مجلس الشيوخ

التعيين

الرئيس السيسي

عبد العال

بينما، أثنى برلمانيون، على المطالب الداعية إلى ضم التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعي، على اعتبار أن ذلك سينتج عنه تحسين أداء الخدمة، إضافة إلى أنه سيضعهم تحت رقابة الأجهزة وبالتالى سيجعل تلك الوسيلة أكثر أمانًا، أبدى آخرون رفضهم بشكل قاطع.

وطالب البعض خلال الفترة الماضية، بضم التاكسى الأبيض إلى النقل الجماعي، بهدف تحسين أداء الخدمات المقدمة، وإخضاعهم للوائح وقوانين النقل الجماعي.

سعيد حنفي، عضو مجلس النواب، اعترض على فكرة ضم التاكسى الأبيض للنقل الجماعي، مشيرًا إلى أنه يتبع هيئة خاصة، ومن ثم لا يجب أن يتم ضمه لأى جهة.

وخلال حديثه لـ«المصريون»، أضاف «حنفي»، أن التاكسى الأبيض لا يعانى من أية مشكلات، إضافة إلى أنه لم يشتك أحدًا منه، ومن ثم من الأفضل أن يظل على وضعه الحالي.

وتساءل عضو مجلس النواب «ما الهدف من ضمه؟، وهل هناك إيجابيات كثيرة ستحقق إذا تم تنفيذ المقترح؟، ولماذا نحمل النقل الجماعى أعباء جديدة؟»، مستطردًا «إذا تم تنفيذ هذا المقترح من الوارد أن ينتج عن ذلك مشكلات».

أما، محمد بدوى دسوقي، عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، قال إن البرلمان حينما استدعى أصحاب التاكسى الأبيض أكدوا أن سيارات أوبر وكريم ضيقت عليهم السوق، إلا أنهم فى الواقع أهملوا فى سياراتهم ولم يقوموا بإصلاحها وتوفير مكيفات بها، مشيرًا إلى أن ضم التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعى لابد أن لا يكون بشكل إجباري.

وأضاف «دسوقي»، فى تصريحات صحفية له، «أننا سمحنا فى قانون النقل الجماعى لسيارات التاكسى الأبيض أن ينضموا إلى شركات النقل الجماعي؛ حتى يكونوا تحت رقابتهم وهو أفضل بكثير؛ حتى يكون هناك تقنين أوضاع لسياراتهم».

عضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، أوضح أن انضمام سيارات التاكسى الأبيض لشركات النقل الجماعى سيجعل هناك طمأنينة للمواطن ويحافظ عليه ويوفر له عنصر الأمان والسلامة، كما أنها ستجعل تلك السيارات تعمل بشكل جيد، بالإضافة إلى أن شركات النقل الجماعى ستكون مسئولة عن سائقيها ويتوافر لديها سيرتهم الذاتية، كما ستجرى عليهم كشف تحليل المخدرات، وسيكون لديهم سيارات بموديل حديث.

واستطرد النائب: «هناك مادة موجود فى قانون النقل الجماعى تتيح لسيارات التاكسى الأبيض الانضمام لشركات النقل الجماعي، كما أنها لن تدفع 25% ضريبة مثل السيارات الجديدة الموجودة، وبالتالى سيكون من حق أصحاب التاكسى الأبيض أن يشتركوا فى منظومة أوبر وكريم بالتاكسى الذى يمتلكونه، وأن تطبق عليها الشروط المطبقة على سيارات أوبر وكريم».


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» «ترامب» يحذر «الجنائية الدولية» من استهداف واشنطن أو إسرائيل
» «رينارد»: لست مستشارًا لـ«صلاح».. وأمم إفريقيا خارج التوقعات
» قوات الاحتلال تقتل صبيًا على حدود غزة
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين جراء القتال بطرابلس إلى 10 آلاف
» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نيابة الإسكندرية تباشر التحقيق في واقعة بيع أم لمولودها الرضيع
» هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول