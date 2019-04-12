لهذا السبب..شخص يطعن فتاة داخل منزلها في السويس

12 أبريل 2019 - 09:09 م

قدم شخص من سكان مساكن الفردوس بحي عتاقة بمحافظة السويس، على قتل جارته، 16 عاما، بعد خروج أسرتها من منزلهم، بسبب خلاف نشب بين أسرة القاتل والفتاة أمس داخل العمارة السكنية المقيمين بها.





ونقلت الفتاة إلى مشرحة مستشفى السويس العام، وقررت عرض جثة المتوفية على الطب الشرعي.





كان مدير أمن السويس، تلقى إخطارا بمقتل "منى محمد حلمي" 16 عاما عن طريق الطعن بسكين داخل منزلها بمساكن الفردوس بحي عتاقة.