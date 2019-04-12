  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:40 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

أبو العلا ماضي

مفاجأة عن انقلاب السودان

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من مهام منصبه

قبلي وبحري

مستشفى الزقازيق
مستشفى الزقازيق

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

رئيس وزراء بيرو يتقدم باستقالته بعد أقل من عام

#

بالصور .. سما المصري تثير الجدل بزيارة لمكان غير متوقع

#

الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين

#

إصابة 5 أشخاص بطلقات نارية

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من مهام منصبه، نظرا لمؤشرات الأداء والزيارات الإشرافية من المديرية على المستشفى، وتكليف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير الأعمال لحين تكليف مدير جديد للمستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية ووكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

وناقش وكيل الوزارة، الاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة "100 مليون صحة" لغير المصريين اعتبارا من الغد في جميع مراكز محافظة الشرقية.

وشدد وكيل الوزارة، على تواجد فرق ثابتة للمبادرة الرئاسية بأماكن ظاهرة بجميع اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة وأن تكون في مسار الناخبين، مع الاستعداد لتطبيق كافة المعايير والتعليمات الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية في الأماكن التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.

 


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» «ترامب» يحذر «الجنائية الدولية» من استهداف واشنطن أو إسرائيل
» «رينارد»: لست مستشارًا لـ«صلاح».. وأمم إفريقيا خارج التوقعات
» قوات الاحتلال تقتل صبيًا على حدود غزة
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين جراء القتال بطرابلس إلى 10 آلاف
» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نيابة الإسكندرية تباشر التحقيق في واقعة بيع أم لمولودها الرضيع
» هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول