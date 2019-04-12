12 أبريل 2019 - 09:14 م

قرر الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إعفاء مدير مستشفى الزقازيق العام من مهام منصبه، نظرا لمؤشرات الأداء والزيارات الإشرافية من المديرية على المستشفى، وتكليف مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات بالمديرية بتسيير الأعمال لحين تكليف مدير جديد للمستشفى.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل الوزارة ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات بالمحافظة، بحضور الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية ووكيل المديرية، ومديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية.

وناقش وكيل الوزارة، الاستعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة "100 مليون صحة" لغير المصريين اعتبارا من الغد في جميع مراكز محافظة الشرقية.

وشدد وكيل الوزارة، على تواجد فرق ثابتة للمبادرة الرئاسية بأماكن ظاهرة بجميع اللجان والمقرات الانتخابية الخاصة بالاستفتاء على التعديلات الدستورية القادمة وأن تكون في مسار الناخبين، مع الاستعداد لتطبيق كافة المعايير والتعليمات الخاصة بتجهيز المقرات الانتخابية في الأماكن التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالشرقية.