"التعديلات الدستورية ضرورة".. ندوة بكلية الآداب جامعة دمنهور

12 أبريل 2019 - 09:17 م

نظمت كلية الآداب جامعة دمنهور، ندوة بعنوان "التعديلات الدستورية وضرورة المشاركة في الاستفتاء"، تحت إشراف الدكتور عبيد صالح رئيس الجامعة، وبحضور الدكتورة حنان الشافعى، عميد الكلية، والدكتور فضل الله إسماعيل، أستاذ فلسفة السياسة وعميد الكلية الأسبق، والدكتور أحمد عبدالعزيز، وكيل الكلية لشئون التعليم، والدكتور وفدي أبوالنضر، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأكدت الدكتورة حنان الشافعي، في كلمتها خلال الندوة، أن الندوة ترمي إلى دعوة كل مصري، ليكون إنسانا لديه المعرفة والصفات الإيجابية التي يحتاجها أي وطن للتطور والتغيير، لا سيما فيما يخص الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات الدستورية تدعم الشباب بقوة، وتدعم الديمقراطية لا سيما فيما يخص الطبقات الأضعف في المجتمع.

وأكد الدكتور فضل الله إسماعيل، أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة أنها تواجه هجومًا من أعداء الوطن الذين يطلقون الشائعات المغرضة لإثارة البلبلة، مما يتطلب منا التكاتف جميعا حتى تمر سفينة الوطن بسلام، موضحا أهمية المحاور الرئيسية للتعديلات، من حيث تمثيل المرأة بالبرلمان وتمثيل العمال والشباب والأخوة المسيحيين وذوي الاحتياجات الخاصة وإنشاء مجلس للشيوخ والسلطة التنفيذية.