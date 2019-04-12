سفر وعودة 1473 مصريا وليبيا عبر منفذ السلوم البري

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وصول 798 وسفر 700 عبر منفذ السلوم البري
وصول 798 وسفر 700 عبر منفذ السلوم البري

محمود أبو سعد

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غادر منفذ السلوم البري 1056 شخص متجهين من مصر إلى ليبيا عبر بوابة مصر الغربية من بينهم 234 مصري و822 ليبي.

وأنهت اليوم الجمعة، السلطات المصرية إجراءات وصول عدد 417 فرد من بينهم 321 بشكل شرعي و96 تبين أنهم بطريقه غير شرعية.

وقال اللواء هشام نصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح إن الأوضاع الأمنية بمنفذ السلوم هادئة ومستقرة، وتقدم جميع الأجهزة للمصريين والليبيين التسهيلات اللازمة في إجراءات السفر والعودة عبر منفذ السلوم.


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