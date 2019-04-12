  • الجمعة 12 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:41 م
بحث متقدم
قرعة امم افريقيا

بث مباشر.. قرعة كأس الأمم الأفريقية 2019

أبو العلا ماضي

مفاجأة عن انقلاب السودان

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

علم السعودية

السعودية تحضر مفاجأة لشعب إيران

كمين عيون موسى

إحباط هجوم إرهابى على كمين عيون موسى بسيناء

محاضرة «خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

احتجاجات الجزائر

رغم تنحى "بوتفليقة".. احتجاجات الجزائر لم تنته بعد

مصرع عامل صعقا بالكهرباء أثناء التنقيب عن الآثار في الفيوم

قبلي وبحري

مصرع عامل
مصرع عامل

محمود أبو سعد

أخبار متعلقة
#

أحمد زاهر يتعرض لحادث مروع

#

إعلامي شهير يتأثر بالحديث عن والده.. لهذا السبب

#

غسالة تنهي حياة مواطن بالدقهلية

#

"الآثار" تبحث عن بقايا مدينة صناعية بـ"الدير الأبيض"

 لقي عامل، من قرية قلمشاة بمركز إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه، صعقا بالكهرباء، أثناء التنقيب عن الآثار في منزل عامل آخر، وبرفقته موظف بالوحدة المحلية، وعامل آخر "فر هاربا"، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الزهراء التخصصي، بوصول "محمود.ج.م" (27 سنة-عامل)، ومقيم بقلمشاة، بحالة إعياء شديدة، إدعاء صعق كهربائي، وتوفي فور وصوله.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص وبسؤال ابن عمته "أ.م" (33 سنة-عامل)، قرر أنه أثناء تنفيذ المتوفي، أعمال حفر وتنقيب عن الآثار في منزل "ح.م" (20 سنة-عامل)، وبرفقته كلا من "ع.ع" (50 سنة-موظف بوحدة محلية)، و"ع.م" (45 سنة-عامل)، "هارب"، ويقيما بنفس القرية، لامست يده أحد الأسلاك العارية بالموتور الكهربائي المستخدم بالحفر، مما أدى لصعقه كهربائيا، واتهم مالك المنزل بالتسبب في وفاته.

وذكر البيان الأمني، أنه بالفحص تبين وجود حفرة داخل المنزل، قطرها متران، وبعمق 6 أمتار، كما تم ضبط أدوات حفر عبارة عن موتور مياه بالكهرباء، وسلك كهربائي بطول 50 متر، وفأس، وكوريك رفع، وسلم من الحبال، وبمواجهة المتهمان، أقرا بما جاء في الأقوال، تم إخطار مجلس مدينة إطسا، لاتخاذ اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحريات، وضبط المتهم الهارب.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 7514 لسنة 2019م جنح مركز شرطة إطسا، وأخطرت النيابة للتحقيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بث مباشر.. مباراة أهلي جدة والهلال
» «ترامب» يحذر «الجنائية الدولية» من استهداف واشنطن أو إسرائيل
» «رينارد»: لست مستشارًا لـ«صلاح».. وأمم إفريقيا خارج التوقعات
» قوات الاحتلال تقتل صبيًا على حدود غزة
» يد الأهلي تتأهل إلى نهائي أفريقيا
» الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفارين جراء القتال بطرابلس إلى 10 آلاف
» إحباط تهريب أدوية بـ4 ملايين جنيه في أسيوط
» السعودية تستأنف رحلاتها الجوية للسودان
» يقتل صديقه بسبب الخلاف على قيادة السيارة
» نيابة الإسكندرية تباشر التحقيق في واقعة بيع أم لمولودها الرضيع
» هيئة السلع التموينية تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:10

  • شروق

    05:36

  • ظهر

    12:01

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:26

  • عشاء

    19:56

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول