تجمع المهنيين السودانيين" يدعو للتوجه إلى مقر قيادة الجيش

12 أبريل 2019 - 10:42 م

دعا "تجمع المهنيين السودانيين"، مساء الجمعة، إلى التوجه إلى مقر قيادة الجيش، لـ"الحفاظ على مكتسبات الثورة"، عقب الإعلان عن بيان مرتقب لرئيس المجلس العسكري الانتقالي.‎



جاء ذلك في بيان نشره على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.



ووجه "تجمع المهنيين"، الجهة الرئيسية المنظمة للاحتجاجات، في بيانه، نداء لسكان العاصمة الخرطوم، والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع فرادى وجماعات، للاعتصام أمام القيادة العامة للجيش، "حمايةً لأهداف الثورة ومكتسباتها"



وطلب من سكان القرى وبقية المدن للخروج للشوارع، وتسيير مسيرات نحو ساحات الاعتصام المختلفة (..) والبقاء فيها بأعداد كبيرة وعدم مبارحتها".



وقالوا إن "الثورة مستمرة حتى إسقاط النظام كامل وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية".



وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن تلفزيون السودان الرسمي، أن رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عوض بن عوف، سيقدم "بيانا مهما بعد قليل".



والخميس، أدى "بن عوف"، اليمين الدستورية، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد ساعات من قيام الجيش بعزل الرئيس عمر البشير من منصبه.



وفي ذات اليوم، أعلن "بن عوف"، عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.



كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لمدة شهر حظر تجوال ليلي.

