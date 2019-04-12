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بنس يكشف حقيقة تصريحات ترامب بشأن "ويكيليكس"

عرب وعالم

نائب الرئيس الأمريكي - مايك بنس
نائب الرئيس الأمريكي - مايك بنس

المصريون ووكالات

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اعتبر مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن إشادات الأخير السابقة بموقع "ويكيليكس" لم تكن دعما للموقع في حدّ ذاته.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بنس لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، دفاعا عن موقف ترامب من اعتقال مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج.
والخميس، قال ترامب، عقب ساعات من اعتقال الشرطة البريطانية أسانج من سفارة الإكوادور بالعاصمة لندن: "لا أعرف شيئا عن ويكيليكس.. فهذا ليس من شأني".
وقال بنس إن "إشادات ترامب السابقة المتكررة بويكيليكس ليست دعما لهذا الموقع".
وأضاف أن "ترامب كان يدعم كشف المعلومات خلال الانتخابات، وليس منظمة ويكيليكس نفسها".
واحتفى الجمهوريون، بشكل عام، بالقبض على أسانج الذي كان يحتمي، منذ 2012، في سفارة الإكوادور في لندن.
ونقلت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، عن ترامب قوله، في تصريحات إعلامية: "لا أعرف شيئا عن ويكيليكس.. فهذا ليس من شأني، وأعتقد أن أي قرار سيتعلق به سيكون صادرا من المدعي العام الذي أعتقد أن يؤدي عملًا جيدًا".
وأثار ذلك الاستغراب في وقت أشاد فيه ترامب، مرارا، خلال حملته الانتخابية في 2016، بموقع ويكيليكس، الذي تسبب قبل 6 سنوات بفضيحة كبيرة بنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية السرية.
وأسانج كان يقيم منذ 2012، داخل سفارة الإكوادور، خشية أن يتم ترحيله إلى الولايات المتحدة الأمريكية في حال مغادرته مقر السفارة. 

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