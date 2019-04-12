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"عكاشة": ما يدور في الجزائر تصميم من الطابور الخامس

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الإعلامي توفيق عكاشة
الإعلامي توفيق عكاشة

المصريون ـ متابعات

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قال الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة، أن ما يدور في الجزائر هو تصميم من الطابور الخامس الذي ملء الرأي العام بالتشكيك والفتن في قلب الشارع الجزائري.
و أضاف خلال برنامجه مصر اليوم، على قناة الحياة، أن الهدف الباطن الذي يطمح العدو للوصول آلية هو الإطاحة بمؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن الهدف المعلن هو الإطاحة ببعض الأشخاص.


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