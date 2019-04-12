12 أبريل 2019 - 11:40 م

أدى الفريق أول عبدالفتاح البرهان القسم كرئيس للمجلس العسكري في السودان.

وقالت مصادر سودانية، لقناة «الحدث»، إن «البرهان يحظى بقبول بخلاف سلفه المتنحي الفريق عوض بن عوف»، مشيرًا إلى أن «رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير».

وقالت مصادر سياسية في السودان، أوردتها وسائل إعلام عالمية، إن إعلان عوض بن عوف، تنحيه عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي، يرجع لرفض قطاع كبير من الرتب الصغيرة والمتوسطة في الجيش له.



وأفادت المصادر، أن هذا القطاع الذي حدد موقفه من الاحتجاجات والاعتصامات مبكرا بالانحياز لها، كان له دور مؤثر في هذا الإعلان.



وأعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي وزير الدفاع السوداني ورئيس اللجنة الأمنية العليا، اللواء عوض بن عوف، الجمعة، تنحيه واختيار الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيسا للمجلس العسكري.



ويحظى الرجل بقبول بخلاف سلفه المتنحي.

