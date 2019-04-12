» "الكرملين" يكشف معلومة صادمة عن دخل بوتين السنوي

12 أبريل 2019 - 11:42 م

قال الكرملين الروسي إن الدخل السنوي لرئيس البلاد، فلاديمير بوتين، بلغ نحو 134 ألف دولار، في 2018.



وبحسب معطيات نشرها الكرملين عن الأموال التي تقاضاها كبار المسؤولين في الدولة، تقاضى بوتين، العام الماضي، 8 ملايين و648 ألف روبل (ما يعادل نحو 134 ألف دولار).



وبذلك، يسجل الرئيس الروسي انخفاضا في دخله السنوي بأكثر من النصف مقارنة بـ2017، الذي تقاضى خلاله 18 مليون و728 ألف روبل (نحو 291 ألف دولار).



فيما بلغ المرتب السنوي لرئيس الوزراء ديميتري ميدفيد، العام الماضي، 9 ملايين و917 روبل (نحو 154 ألف دولار)، ليتقاضى بذلك مبلغا أعلى من بوتين، الذي قرر خفض مرتبه.

