» تعليق مثير لـ"أديب" على حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية

13 أبريل 2019 - 12:08 ص

قال الإعلامي عمرو أديب، باحتفال قرعة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019، مؤكدا أنه كان حفل مبهر ومشرف، حيث لا يدل شكل الحفل على أنه في دولة وافقت على تولي المسئولية في آخر وقت.



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر دولة مستقرة وسط بحر مضطرب، مضيفا أن مجموعة مصر في كأس الأمم الأفريقية تعد فرصة لمصر، لافتا إلى أن المجموعة الرابعة في البطولة "مدبحة".

