متحدث "الأزهر" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة خلع "البنطلون"

13 أبريل 2019 - 12:17 ص

علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على واقعة إجبار أستاذ جامعي لطلابه على خلع ملابسهم بالكامل مقابل النجاح في المادة، قائلًا: "كل فعل يخل بعضو هيئة التدريس يجعله يتعرض للعزل من وظيفته".

وأوضح "زارع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء اليوم الجمعة، أن كل ما حدث مع هذا الأستاذ الجامعي يتنافى مع أخلاق جامعة الأزهر.



وأضاف أن الأستاذ الجامعي خالف الأخلاق المهنية، وخالف أخلاق جامعة الأزهر، وخالف قيم المجتمع، لافتًا إلى أنه سيفصل من وظيفته ومن الممكن أن يحرم من معاشه أو جزء منه.

