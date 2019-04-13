متحدث "الأزهر" يكشف تفاصيل جديدة عن واقعة خلع "البنطلون"

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عمرو أديب

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المصريون ـ متابعات

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علق الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر، على واقعة إجبار أستاذ جامعي لطلابه على خلع ملابسهم بالكامل مقابل النجاح في المادة، قائلًا: "كل فعل يخل بعضو هيئة التدريس يجعله يتعرض للعزل من وظيفته".
وأوضح "زارع"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC" مساء اليوم الجمعة، أن كل ما حدث مع هذا الأستاذ الجامعي يتنافى مع أخلاق جامعة الأزهر.
وأضاف أن الأستاذ الجامعي خالف الأخلاق المهنية، وخالف أخلاق جامعة الأزهر، وخالف قيم المجتمع، لافتًا إلى أنه سيفصل من وظيفته ومن الممكن أن يحرم من معاشه أو جزء منه.
وتابع: "الجامعة ستحصل على حقها في هذا الأمر، ولم نسمع عن مثل هذا الأمر الشاذ من قبل"، مؤكدًا أن الطلاب الذين استجابوا للأستاذ الجامعي سيتعرضوا للتحقيق، وكذلك الطلاب الذين صوروا ونشروا الواقعة.

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