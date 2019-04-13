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الدكتورة آمنة نصير

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مدرب المغرب يعترف بصعوبة مجموعته بأمم إفريقيا

الرياضة

منتخب المغرب
منتخب المغرب

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تغيرات بالجملة فى تشكيل "الدراويش" لمواجهة الأفريقي

اعترف الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب المغربي، الجمعة، بصعوبة المجموعة التي وقع فيها فريقه الكروي ببطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي ستقام بمصر الصيف المقبل.
وسيلعب المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة بجانب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا وناميبيا.
وفي تصريح تليفزيوني، قال رينارد، "لابد أن نتفق أن المجموعة التي وقع فيها المنتخب المغربي صعبة للغاية، كما أننا تعودنا منذ النسخة الماضية للبطولة القارية على مواجهة منتخبات قوية".
وأضاف "سنحاول التركيز في الفترة المقبلة، على كيفية تهيئة اللاعبين نفسيًا لخوض البطولة القارية ومحاولة التتويج بلقبها".
ويستهل منتتخب المغرب مبارياته أمام ناميبيا ثم يواجه كوت ديفوار، على أن يختتم منافسات المجموعة بلقاء جنوب إفريقيا. 

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