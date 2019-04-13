  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:41 ص
بحث متقدم
الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير تفجر مفاجأة بشأن واقعة "خلع البنطلون"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة خلع"البنطلون" بجامعة الأزهر

طارق عامر

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن تدفقات النقد الأجنبي

توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن "بوتين" والثقب الأسود

المشير خليفة حفتر

صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة بشان هجوم حفتر على طرابلس

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

"بن عوف" يعلن تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

المعارضة السودانية تتمسك بمطلب نقل السلطة لحكومة مدنية

عرب وعالم

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مصرع شخصين وإصابة آخر في حادثين منفصلين بسوهاج

#

انتقاد وتحذير شديد.. بريطانيا توجه رسالة للجيش السوداني

#

زعيم المعارضة السودانية يطالب بتسليم السلطة لقيادة عسكرية

#

الحكومة السودانية تكشف حقيقة تسليم «البشير» السلطة للجيش

أعلنت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان، مساء الجمعة، تمسكها باستمرار الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش وفي باقي الولايات، والإضراب الشامل حتى نقل السلطة بالكامل لحكومة مدنية انتقالية.
جاء ذلك في بيان مشترك لتلك القوى، التي تضم "تجمع المهنيين السودانيين"، و"تحالفات المعارضة"، و"الإجماع الوطني"، و"نداء السودان"، و"تجمع الاتحاد المعارض". ‎
واعتبرت قوى الإعلان، تنحي عوض بن عوف، عن رئاسة المجلس العسكري، جاء "تحت وطأة الثورة العظيمة" مؤكدين استمرارهم في حراكهم حتى "إسقاط كل شمولي".
ووجهت القوى، خطابها للقوات المسلحة، بتأكيدها على أنها لن تقبل "أوجها تتبدل"، وطالبتها بضمان "عملية النقل الفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية عبر المجلس القيادي لقوى إعلان الحرية والتغيير".
كما طالبتها بـ "إلغاء أي قرارات تعسفية، والتحفظ على كافة رموز السلطة الماضية حتى عرضهم على محاكمات عادلة".
وفي وقت سابق من مساء الجمعة، أعلن بن عوف، تنحيه عن منصبه، رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين الدستورية.
وقال "بن عوف"، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إنه يتنازل عن منصبه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما أعلن اختيار الفريق أول عبد الفتاح البرهان، خلفا له.
كما أعلن رئيس المجلس المتنحي، إعفاء كمال عبد المعروف، من منصبه نائبا لرئيس المجلس، دون أن يذكر بديلا له.
ومساء الخميس، أعلن "بن عوف" عزل البشير، واعتقاله في مكان آمن، وبدء فترة انتقالية لعامين تتحمل المسؤولية فيها اللجنة الأمنية العليا والجيش، وتنتهي بإجراء انتخابات.
كما أعلن إعمال حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر، وفرض حظر تجوال ليلي لشهر كامل.
وجاء إعلان "بن عوف"، الخميس، عقب احتجاجات تشهدها السودان منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بدأت منددة بالغلاء وتحولت إلى المطالبة بإسقاط النظام. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر
» تعليق مثير لـ"أديب" على حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية
» شاهد: "عكاشة" يكشف مخطط "فرز اللبن"
» هذه هي الأسباب الحقيقة لتنحي "بن عوف"
» "الكرملين" يكشف معلومة صادمة عن دخل بوتين السنوي
» رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير
» مجموعة سهلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا
» "عكاشة": ما يدور في الجزائر تصميم من الطابور الخامس
» بنس يكشف حقيقة تصريحات ترامب بشأن "ويكيليكس"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول