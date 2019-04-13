  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:42 ص
بحث متقدم
الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير تفجر مفاجأة بشأن واقعة "خلع البنطلون"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة خلع"البنطلون" بجامعة الأزهر

طارق عامر

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن تدفقات النقد الأجنبي

توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن "بوتين" والثقب الأسود

المشير خليفة حفتر

صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة بشان هجوم حفتر على طرابلس

الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف

"بن عوف" يعلن تنازله عن رئاسة المجلس العسكري الانتقالي

أرشيفية

«ضم التاكسى الأبيض إجباريًا للنقل الجماعى».. تأييد واعتراض

البرادعي

"البرادعى" كان فى طريقه للرئاسة لولا هذا الأمر

جامعة الأزهر

أول تعليق لدكتور واقعة «خلع الملابس» بجامعة الأزهر

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك

داعية سلفي يدعو لـ"مبارك" : اللهم اغفر له تقصيره

من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟

عرب وعالم

عبد الفتاح البرهان
عبد الفتاح البرهان

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

هذا ما قاله "أديب" عن تنحي رئيس المجلس العسكري السوداني

#

شاهد.. المجلس العسكري السوداني: هذا ما سنفعله بالبشير

#

مفاجأة.. نائب «السراج» يستقيل وينضم لـ «حفتر»

#

الجزائر.. المجلس الدستوري يخطر البرلمان بشغور الرئاسة

تردد اسم المفتش العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح برهان، كثيرًا خلال الأيام الماضية، قبل أن يخرج رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، ليعلن تنازله عن منصبه، واختيار البرهان خلفًا له.
ومساء الجمعة، أعلن بن عوف، تنازله عن منصبه رئيسًا للمجلس العسكري، بعد أقل من 24 ساعة على أدائه اليمين رئيسًا للمجلس، عقب عزل رئيس البلاد عمر البشير، وإعلان فترة انتقالية من عامين.
برهان الذي كان قائدا للقوات البرية، لمع نجمه مع القرارات التي أصدرها الرئيس المعزول مؤخرًا، بإجراء تعديلات في قيادة الجيش عقب تصاعد الاحتجاجات الشعبية في فبراير/ شباط الماضي.
وعيّن البشير، برهان (60 عاما) مفتشا عاما للقوات المسلحة، بعد ترقيته من رتبه فريق ركن إلى فريق أول.
وظهر الرجل، الجمعة، في ميدان الاعتصام أمام مقر القوات المسلحة، وانتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يتحدث إلى رئيس حزب المؤتمر السوداني السابق، إبراهيم الشيخ (معارض)، الذي كان يهتف مع المعتصمين بسقوط النظام.
وبحسب مراسل الأناضول، فإن برهان، ثالث ثلاثة أبلغوا البشير، بعزله من رئاسة البلاد الخميس.
ويقول مقربون من رئيس المجلس العسكري الجديد، إنه ليس له ارتباط بأي تنظيم سياسي، ما يعزز من فرص نجاحه في الوقت الراهن.
كما أن سيرة الرجل العسكرية، تشير إلى أنه أشرف على القوات السودانية في اليمن، وقضي الفترة الأخيرة متنقلا بين اليمن والإمارات.
ويقول أحد ضباط الجيش للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، إن برهان، "صارم" في التزامه عسكري، وخاض عمليات كثيرة، حين كان ضابطا في سلاح المشاة.
ويضيف: "من الصعوبة بمكان أن نقول هو رجل المرحلة، لأنها مرحلة حرجة في تاريخ البلاد، وتحتاج إلى شخصية ذات قدرات خاصة، فميزات الرجل العسكرية ليست كافية لقيادة البلاد".
وأكد أنه قد يجد قبولا من القوى السياسة المختلفة، بوصفه رجلا معتدلا، كما أشار إلى أن برهان، لا ينتمي للتيار "الإسلامي".
ويصف مقربون من عبد الفتاح برهان، الرجل بأنه "مقدام"، ويذكرون أنه عمل مدربا بمعاهد عسكرية بمنطقة جبيت، شرقي البلاد.
وببرهان من منطقة "قندتو" غرب مدينة "شندي" بالولاية الشمالية (شمال)، وتخرج من الكلية الحربية الدفعة الـ 31، وخاض معارك عسكرية أيام حرب الجنوب، قبيل انفصال جنوب السودان عن الأم السودان في 2011. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر
» تعليق مثير لـ"أديب" على حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية
» شاهد: "عكاشة" يكشف مخطط "فرز اللبن"
» هذه هي الأسباب الحقيقة لتنحي "بن عوف"
» "الكرملين" يكشف معلومة صادمة عن دخل بوتين السنوي
» رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير
» مجموعة سهلة لمنتخب مصر في أمم أفريقيا
» "عكاشة": ما يدور في الجزائر تصميم من الطابور الخامس
» بنس يكشف حقيقة تصريحات ترامب بشأن "ويكيليكس"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:08 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول