مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

13 أبريل 2019 - 05:37 ص

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي عن تغييرات بالجملة ينوي الأوروجواياني مارتن لاسارتي إجراؤها في تشكيل الأهلي أمام صنداونز.



وقال "زكي" إن هناك مشاورات داخل الأهلي لوضع أحمد فتحي في الجهة اليمنى بدلا من محمد هاني ، كما تجرى نفس المشاورات بشأن وضع رامي ربيعة بدلا من أيمن أشرف لكي يلعب بجانب ياسر إبراهيم.



وأضاف: "حمدي فتحي سيلعب بجانب السولية ، وتم استبعاد مروان محسن حيث سيلعب وليد أزارو في الهجوم ومن خلفه حسين الشحات وأجايي ورمضان صبحي ، وأرى أن الأفضل وضع أجايي على الدكة لانخفاض مستواه واستبداله بناصر ماهر.



