  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر08:45 ص
بحث متقدم
أحمد إبراهيم

زوجة أحمد إبراهيم: قررت الطلاق بعد مهزلة "القبلات"

فابريكا

هكذا ردت فرقة "فابريكا" على السخرية من أدائها في حفل أمم أفريقيا

كلوب وصلاح

كلوب ينفعل بعد الشتائم العنصرية لـ"صلاح": أنا مشمئز

الجندي وإمام

محمود الجندي يكشف سر قطع علاقته بـ"عادل إمام"

الأهلي

مفاجآت بالجملة في تشكيل الأهلي لمواجهة صنداونز

الدكتورة آمنة نصير

آمنة نصير تفجر مفاجأة بشأن واقعة "خلع البنطلون"

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على واقعة خلع"البنطلون" بجامعة الأزهر

طارق عامر

"المركزي" يكشف معلومة هامة عن تدفقات النقد الأجنبي

توفيق عكاشة

أخطر ما قاله توفيق عكاشة عن "بوتين" والثقب الأسود

المشير خليفة حفتر

صحيفة إيطالية تفجر مفاجأة بشان هجوم حفتر على طرابلس

في آخر حوار قبل وفاته ..

محمود الجندي يكشف سر قطع علاقته بـ"عادل إمام"

الصفحة الأخيرة

الجندي وإمام
الجندي وإمام

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

7 تصريحات نارية لمحمود الجندي قبل وفاته: هذا الفنان ليس رجلا

#

وفاة الفنان القدير محمود الجندي

#

أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

#

محمود الجندي يكشف حقيقة اعتناقه "المذهب الشيعي"

محمود الجندي

كشف الفنان الراحل محمود الجندي طبيعة علاقته بالفنان عادل إمام ، وذلك في آخر حوار له على قناة "MBC مصر" مع برنامج "الجمعة في مصر" قبل أسابيع من وفاته.

وقال "الجندي" في االبرنامج المذكور: "انقطاع علاقتي بعادل إمام نصيب (زي الجواز) وأنا علاقتي بكل الوسط الفني جيدة".

وأضاف: "عادل إمام اعتاد أن يفرض صداقة من نوع معين على الفنانين الذين يعملون معه في أفلامه .. وقد تكون الظروف سببا في عدم تعاونا لمرة أخرى".

واستدرك: "بطبيعة الحال أحب أن أعمل مع عادل إمام مرة أخرى .. مين جاور السعيد يسعد ، وفي أحد الأيام قلت له (من المفترض أن تصدر النقابة قرارا بأن يكون هناك نظام دوري على كل الممثلين يمرون عليك؛ حتى يحصلوا على فرصتهم مثل باقي الممثلين)".

وتوفي الفنان القدير محمود الجندي فجر الخميس الماضي عن عمر يناهز 74 سنة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» نجم game of thrones ينضم لفيلم مصري شهير
» شاهد .. فنان شهير يتخفى في عزاء محمود الجندي .. لماذا؟
» إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية
» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر
» تعليق مثير لـ"أديب" على حفل قرعة كأس الأمم الإفريقية
» شاهد: "عكاشة" يكشف مخطط "فرز اللبن"
» هذه هي الأسباب الحقيقة لتنحي "بن عوف"
» "الكرملين" يكشف معلومة صادمة عن دخل بوتين السنوي
» رئيس المجلس العسكري الجديد هو من اعتقل البشير

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:00 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول