زوجة أحمد إبراهيم: قررت الطلاق بعد مهزلة "القبلات"

13 أبريل 2019 - 08:18 ص

أكدت ياسمين عيسى أنها حصلت بالفعل على الطلاق من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بعد ظهوره بشكل حميمي مع زوجته الجديدة المطربة أنغام .



نشر موقع صحيفة "الوطن" أن أحمد إبراهيم وافق على طلاق ياسمين عيسي زوجته الأولى منه، وصرحت ياسمين: "الطلاق تم رسميا، مع احتفاظي بحضانة الأولاد".



وكشفت أنه كان هناك محاولات للصلح بينهما بضغوط من الأهل والأقارب، ولكنها رفضت ذلك قائلة: "بعد المهزلة الإعلامية التي حدثت في احتفال أنغام بألبومها الأخير (حالة خاصة جدا)، وكان لابد من الطلاق للحفاظ على كرامة أولادي".



وتابعت: "لم يكن لدي تفسير أشرحه لهما وهما يشاهدان والدهما مع سيدة أخرى وهما يتبادلان القبل أمام المصوريين".



كما أكدت ياسمين أن الطلاق تم بشكل ودي، لتجنب الدخول في المحاكم والقضايا.



