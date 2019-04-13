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زوجة أحمد إبراهيم: قررت الطلاق بعد مهزلة "القبلات"

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أحمد إبراهيم
أحمد إبراهيم

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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انغام

احمد ابراهيم

أكدت ياسمين عيسى أنها حصلت بالفعل على الطلاق من الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم بعد ظهوره بشكل حميمي مع زوجته الجديدة المطربة أنغام .

نشر موقع صحيفة "الوطن" أن أحمد إبراهيم وافق على طلاق ياسمين عيسي زوجته الأولى منه، وصرحت ياسمين: "الطلاق تم رسميا، مع احتفاظي بحضانة الأولاد".

وكشفت أنه كان هناك محاولات للصلح بينهما بضغوط من الأهل والأقارب، ولكنها رفضت ذلك قائلة: "بعد المهزلة الإعلامية التي حدثت في احتفال أنغام بألبومها الأخير (حالة خاصة جدا)، وكان لابد من الطلاق للحفاظ على كرامة أولادي".

وتابعت: "لم يكن لدي تفسير أشرحه لهما وهما يشاهدان والدهما مع سيدة أخرى وهما يتبادلان القبل أمام المصوريين".

كما أكدت ياسمين أن الطلاق تم بشكل ودي، لتجنب الدخول في المحاكم والقضايا.

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