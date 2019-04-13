» تعليق ناري من "الأزهر" على أزمة محمد صلاح

13 أبريل 2019 - 09:09 ص

أصدر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بيانا ناريا للرد على التجاوزات العنصرية التي قيلت في حق نجمنا المصري محمد صلاح من جماهير تشيلسي.



وقال المرصد في بيان عبر حسابه بـ"تويتر" : "(يستنكر مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بشدة الهتافاتِ العنصرية التي أطلقها بعض مشجعي نادي "تشيلسي"، مساء الخميس، ضدَّ اللاعب محمد صلاح المحترف بنادي "ليفربول"، قبل لقاء الفريقين المرتقب في الدوري الإنجليزي، وذلك على خلفية أن اللاعب عربي "مسلم") .



وأضاف المرصد قائلا : (ويؤكد مرصد الأزهر أن تلك التجاوزات العنصرية المقيتة مؤشر خطير، يدلل على أن الممارسات المتطرفة لا تقف عند حدِّ كراهية المسلمين في الشوارع أو الاعتداء على دور عبادتهم، بل وصل صداها إلى ملاعب كرة القدم ، ويشدد مرصد الأزهر على رفضه ثقافة الكراهية التي صدَّرتها بعض وسائل الإعلام الغربية ونتج عنها أحداث إرهابية ضد المسلمين.) .



وفي تضامن صريح مع اللاعب الدولي المصري والإشادة بأخلاقه ومواقفه الإنسانية ، قال المرصد في تغريدة أخيرة : (ويلفت مرصد الأزهر إلى أن العالم أجمع قد شاهد في الآونة الأخيرة الأخلاق الحميدة والمواقف الإنسانية التي قدَّمها صلاح، معتبرًا أن تصحيح صورة الإسلام المغلوطة عمادها الأساسي هو المعاملة الحسنة والخلق القويم) .

