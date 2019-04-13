قرار جديد من "أجيرى" بشأن معسكر الفراعنة

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قرر المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخ الفراعنة خوض معسكر الفريق في يونيو المقبل بمحافظة الإسكندرية.

ورفض المقترح المطروح بخوض المعسكر خارج مصر لمزيد من السرية حول ندريبات الفارعنة قبل انطلاق البطولة في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.

ومن المقرر أن يخوض أبناء الفراعنى المعسكر ببرج العرب بدأ من يوم 4 أو 5 يونيو.

وطلب المكسيكي خافيير أجيري من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول فرض مزيد من السرية على معسكرات المنتخب فى شهر يونيو لزيادة تركيز اللاعبين قبل بطولة أمم أفريقيا و التى لا بديل للفراعنة فيها سوي تحقيق اللقب خاصة أن البطولة مقامة على الأراضي المصرية فضلاً عن وصول الفراعنة لنهائى البطولة الماضية 2017 التى أقيمت بالجابون.

وكانت قرعة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى منطقة الأهرامات بالجيزة قد أسفرت عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى بصحبة منتخبات زيمبابوى، أوغندا، الكونغو.


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