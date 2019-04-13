» سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا

13 أبريل 2019 - 09:25 ص

أثار غياب الحارس الكبير عصام الحضري عن حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا موجة من الجدل الشديد .



وكشفت مصادر أن 3 أسباب دفعت الحضري للغياب عن الحفل ، أولها تأخر اللجنة المنظمة في إرسال دعوة له ، لدرجة أن الدعوة وصلته مساء الخميس .



وأشارت: "السبب الثاني أن مسؤولا صغيرا من الاتحاد المصري لكرة القدم اتصل بالحضري وطلب منه الحضور .. رغم قيمة الحارس الكبيرة وضرورة اتصال شخص ذو حيثية من الاتحاد ، وهو ما اعتبره تقليلا لقيمته".



وتابع: "أما السبب الثالث هو عدم اختياره ضمن النجوم الكبار الذين سيسحبون القرعة مثل الحاجي ضيوف ويايا توريه وأحمد حسن وهو السبب الرئيسي الذي دفعه لعدم حضور الحفل".



