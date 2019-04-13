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سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا

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حفل أمم أفريقيا

أثار غياب الحارس الكبير عصام الحضري عن حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا موجة من الجدل الشديد .

وكشفت مصادر أن 3 أسباب دفعت الحضري للغياب عن الحفل ، أولها تأخر اللجنة المنظمة في إرسال دعوة له ، لدرجة أن الدعوة وصلته مساء الخميس .

وأشارت: "السبب الثاني أن مسؤولا صغيرا من الاتحاد المصري لكرة القدم اتصل بالحضري وطلب منه الحضور .. رغم قيمة الحارس الكبيرة وضرورة اتصال شخص ذو حيثية من الاتحاد ، وهو ما اعتبره تقليلا لقيمته".

وتابع: "أما السبب الثالث هو عدم اختياره ضمن النجوم الكبار الذين سيسحبون القرعة مثل الحاجي ضيوف ويايا توريه وأحمد حسن وهو السبب الرئيسي الذي دفعه لعدم حضور الحفل".

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