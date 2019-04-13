مستشار بن زايد: الدور على " بشار"

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بعد قيام الجيش السوداني بعزل الرئيس السابق عمر البشير غرد عبد الخالق عبد الله المستشار السابق لولي عهد أبو ظبي، منوهًا بأن الدور القادم بعد عزل البشير هو الإطاحة برئيس النظام السوري.

وأضاف عبد الله على حسابه في تويتر: "فجأة أصبح الرئيس السوداني و100 من قادة الأمن والجيش والوزراء والمسئولين وكبار القوم في السجون وقيد الاعتقال.

وتابع: "والمفارقة أن من أمر باعتقالهم كان يجلس على يمين الرئيس لا يفارقه خلال الـ30 سنة الماضية"، مؤكدًا بقوله: "بعد البشير الدور على بشار".

يذكر أن عبد الله عقب الإطاحة بالبشير قد بعث برسالة للشعب السوداني يبارك له على نجاح التظاهرات وعزل البشير.

وأضاف على حسابه في تويتر: "طال انتظاركم وانتهى الكابوس وهذا يومكم في التاريخ العربي المعاصر ومن حقكم أن تفرحوا وقد حان وقت بناء سودان جديد".

كما غرد قبل عزل البشير قائلا: "يبدو أن رئيسا عربيا آخر استمر في الحكم لعقود سيغادر مجبرا، وربما قريبًا بسبب ضغط الحراك الشعبي السلمي"، في إشارة منه إلى الرئيس السوداني عمر البشير.

وعقب استقالة الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة كتب عبد الله قائلاً: "رسالة الجزائر لـ 14 نظامًا جمهوريًا عربيًا: لا لرئيس عربي مدى الحياة بعد اليوم. اخجلوا واسمعوا واتعظوا وغادروا مبكرا بكرامتكم يرحمكم شعبكم".

وأضاف: "من حق الشعب الجزائري أن يفرح فقد حقق إنجازًا تاريخيًا في وقت قياسي وبأسلوب حضاري ومن واجبنا أن نفرح له ومعه، فهذا الأسبوع هو أسبوع الجزائر في التاريخ العربي المعاصر.. حفظ الله الجزائر".

وتساءل قائلاً: "سؤال الساعة في الجزائر هل سيتمكن عبد القادر بن صالح على قيادة واحدة من أصعب المحطات السياسية في تاريخ الجزائر وأشدّها تعقيدًا"؟


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