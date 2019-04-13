أسطورة فرنسا يساند صلاح بعبارات مؤثرة

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ساند النجم الفرنسي أوليفيه جيرو مهاجم منتخب فرنسا، اللاعب الدولي محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة المحترف بين صفوف ليفربول بسبب تعرضه لهجوم من قبل قلة من جماهير فريق تشيلسي الخميس الماضي.

وأدان أوليفيه جيرو بقوة الموقف الذي تعرض له محمد صلاح وهتافات القلة من جماهير تشيلسي ضده بشكل عنصري خلال رحلة الفريق الخميس الماضي في اليوربا ليج.

وصرح أوليفيه جيرو قائلاً :"من المؤسف ما حدث، هؤلاء لا ينتمون إلى تشيلسي، النادي والجميع هنا يدينون ما حدث مع صلاح".

وتابع جيرو قائلاً :"جميعنا نقف خلف محمد صلاح في الوقت الحاضر، لا يجب أن تحدث مثل هذه الأمور مرة أخرى".

وتم تسريب مقطع فيديو خاص بجماهير تشيلسي الإنجليزي وهما يهتفون بشكل عنصري عنيف ضد المصري محمد صلاح في رحلتهم مع فريق البلوز في التشيك من أجل مواجهة سلافيا براج في ذهاب ربع النهائي الدوري الأوروبي.


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