الإسماعيلي يختتم تدريباته استعدادًا للمصري

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يختتم فريق الإسماعيلى تدريباته استعدادًا لملاقاة المصرى البورسعيدى، ويعلن سيدومير قائمة الفريق التى تتوجه للقاهرة للمبيت هناك لملاقاة الفريق البورسعيدى على ستاد الدفاع الجوى ضمن مواجهات الجولة 29 للدوري.

فى السياق ذاته أكد أكرم عبد العزيز عضو الجهاز الطبى للفريق جاهزية باهر المحمدى قلب الدفاع فى مواجهة المصرى البورسعيدي.

وأكمل عضو الجهاز الطبى بالإسماعيلى أن أسامة إبراهيم يعانى من تمزق مضاعف بالعضلة الخلفية والتى كانت تستوجب حصوله على فترة راحة.


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