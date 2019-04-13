غرفة القاهرة تزف بشرى للمواطنين قبل شهر رمضان

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قال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية إن أسعار الياميش ستنخفض مع إقبال الموسم الرمضاني المقبل بنسبة تصل إلى 10%.

وأضاف العطار فى تصريحات صحفية  أن أسعار الياميش على المستوى العالمي انخفضت، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاضها في السوق المحلي خلال شهر رمضان المقبل.

ونوه بأن مصر تستورد الياميش من عدة دول من بينها أمريكا وسريلانكا والهند، وأضاف أنه يتم استيراد قمر الدين من سوريا وهو من أفضل الأنواع في العالم، كما أن التجار يتنافسون فيما بينهم لتقديم الياميش خلال الشهر الكريم بأسعار مناسبة للمستهلك، من أجل تصريف البضائع وعدم اللجوء إلى تخزينها لموسم آخر.

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