يشعل النار فى ملابسه أمام البيت الأبيض

13 أبريل 2019 - 10:03 ص

أفادت شبكة "فوكس نيوز" بأن رجلاً قام بإشعال النار في سترته أمام البيت الأبيض أمس الجمعة.

وأظهر تسجيل مصور الشرطة وهى تحيط برجل يرقد على الأرض.

وقال جهاز أمن الرئاسة أمس الجمعة إنه تعامل مع "حادث أمني - طبي" عند السياج الشمالي للبيت الأبيض.

وقد أشعل الرجل النيران في معطفه في موقف احتجاجي وأغلق جهاز أمن الرئاسة الشارع المقابل للبيت الأبيض أمام المارة، بالإضافة إلى أنه تم إغلاق أجزاء على الأقل من مجمع البيت الأبيض.