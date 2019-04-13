10 نصائح للمواطنين لتجنب الأمراض الجلدية بفصل الصيف

متابعات حنان حمدتو
حذر الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، من أن هذه الفترة هي الأصعب على مرضى الحساسية، بسبب تقلبات الجو خلال فصلى الربيع والصيف .
وأعد الناظر فى بيان له مجموعة من النصائح لمن يعانون من تلك حساسية الجلد:
1- الابتعاد عن تناول الأطعمة المالحة والمخللات والشطة، والسمك والمأكولات البحرية، والبيض والشوكولاتة، وأي منتجات غذائية بها كاكاو، والفول السوداني والموز والفراولة والمانجو.
2- عدم ارتداء الملابس المصنوعة من خيوط صناعية.
3- عدم ارتداء الحلي والإكسسوارات المعدنية من غير الذهب والفضة.
4- عدم وضع العطور بأنواعها على الجلد مباشرة.
5-عدم استخدام مزيلات العرق بأنواعها ويمكن استخدام «الشبة البودرة».
6- الابتعاد عن ملامسة الأزهار واستنشاقها.
7- عدم رش أي مبيدات حشرية أو معطرات داخل المنازل.
8- تحاشي الخروج في الأجواء المتربة.
9- تجنب اللعب مع الحيوانات الأليفة والطيور أو الاقتراب منها.
10- ضرورة الاستحمام دائمًا بصابون الجلسرين فقط.
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