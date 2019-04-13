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بعد زيارة "السيسى".. ترامب يعين سفيرًا جديدًا لمصر

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دونالد ترامب

السيسي

باس بيلو

ذكر موقع "باس بليو" الصادر بالإنجليزية، أنه بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى البيت الأبيض، قرر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعيين مبعوث بلاده لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسي، جوناثان كوهين، سفيرًا لمصر.

وتابع الموقع، في تقريره، أنه بعد أيام قليلة من لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، وتلقيه ترحيبًا حارًا، رشح "ترامب" جوناثان كوهين، الممثل الدائم بالنيابة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سفيرًا لدى مصر.

وأشار التقرير إلى أن "كوهين"، الذي كان ضابطًا في الخدمة الخارجية منذ عام 1986، من جنوب كاليفورنيا وتخرج في جامعة برينستون، كان يشغل مقعد الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي ظل فارغًا منذ استقالة السفيرة نيكي هالي، منذ بداية العام.

وعلق التقرير أن رحيل "كوهين قد يترك المهمة الأمريكية لدى الأمم المتحدة بدون سفير مخضرم للقيام بأعمال تجارية مع إدارة ترامب في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، فحتى هذا العام، كان "كوهين" نائب الممثل الدائم منذ يونيو 2018.

وبالنسبة لكوهين، فإن إعلان البيت الأبيض في 11 أبريل عن ترشيحه سفيرًا لم يشر إلى دوره الحالي في الأمم المتحدة، بدلاً من ذلك، تم وصفه على أنه "أقدم عضو مهني في السلك الدبلوماسي، بدرجة وزير- مستشار".

من عام 2016 حتى يونيو 2018، شغل "كوهين" منصب نائب مساعد وزيرة الخارجية للشئون الأوروبية والآسيوية، حيث كان يغطي قبرص واليونان وتركيا علاوة على ذلك، كان القائم بأعمال نائب رئيس البعثة في باريس من 2013 إلى 2014؛ وشغل أيضًا منصب وزير مستشار للشئون السياسية من 2011 إلى 2013.

وعمل "كوهين" أيضًا من قبل في دولة عربية وهي العراق إذ شغل منصب أخصائي في السفارة العراقية، ومستشار سياسي لمكتب التعمير والمساعدة الإنسانية في أربيل، وعضو فريق حكومة سلطة التحالف المؤقتة في بغداد.

وحصل كوهين على درجة البكالوريوس في السياسة وشهادة في دراسات الشرق الأدنى من جامعة برينستون، ومن عام 1985 إلى عام 1986، التحق بالجامعة العبرية في القدس، والتي كانت منحة قدمتها له الحكومة الإسرائيلية.

ومن بين تصريحاته أن "الإدارة الأمريكية لا يمكن التوصل إلى اتفاق سلام لا يلبي بشكل مُرض احتياجات إسرائيل الأمنية في مرتفعات الجولان".

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