لأول مرة يصدق أبريل.. عزل رئيسين عربيين

13 أبريل 2019 - 11:25 ص

ربما كان شهر أبريل 2019 هو الأصدق على مدار السنوات الماضية، التي تستقبل الشهر بمزيد من السخرية والفكاهة، وذلك بالحديث عن "كذبة أبريل".

ولكن أبريل 2019 صدق لأول مرة، في الدول العربية برحيل رئيسين عربيين، حيث رحل بوتفليقة في مطلع الشهر، وتلاه الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك بالإطاحة به على يد الجيش السوداني الخميس الماضي.

وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد أعلن في الثاني من أبريل استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة.

وأفادت وسائل إعلام جزائرية حينها بأن الرئيس بوتفليقة أبلغ المجلس الدستوري باستقالته.

وكان رئيس هيئة الأركان الجزائرية أحمد قايد صالح قد سبق ذلك بعقد اجتماع في مقر وزارة الدفاع ضم قيادات الأركان، وأصدر بيانا شدد فيه على أنه "لا يمكن السكوت على مؤامرات العصابة التي نهبت البلاد".

وأكد في البيان أنه "لا مجال لمزيد من تضييع الوقت"، داعيا إلى تطبيق المواد 7 و8 و102 من الدستور بشكل فوري.

واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن "كل القرارات التي تتخذ خارج الدستور مرفوضة جملة وتفصيلا".

واستمرت المظاهرات الشعبية بطريقة سلمية منذ 22 فبراير الماضي مطالبة باستقالة الرئيس بوتفليقة، ورحيل كل رموز نظامه.

بينما تم تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا مؤقتا للجزائر وفق المادة 102 من الدستور.

فيما انتقدت المعارضة هذه الخطوة التي تعقد الأزمة أكثر مما تحلها في رأيها.

وفي الخميس الماضي أعلن وزير الدفاع السوداني، عوض بن عوف، عزل الرئيس عمر البشير، قائلا إن مجلسا عسكريا انتقاليا سيتولى إدارة الدولة خلال فترة انتقالية مدتها عامان، على أن تجرى انتخابات بعد ذلك.

وجاء إعلان بن عوف عن عزل البشير واعتقاله وحل عدد من المؤسسات، بعدما خاض السودانيون مظاهرات حاشدة على مدى أشهر، للمطالبة بتنحي النظام وإحداث تغيير سياسي في البلاد التي تعاني أزمة اقتصادية خانقة.

وسادت حالة من الترقب في الشارع السوداني، منذ صباح الخميس، إثر الإعلان عن قرب إصدار بيان مهم، وتوافدت حشود هائلة من السودانيين على موقع الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش بالعاصمة الخرطوم.

ومن ضمن ما ورد في بيان وزير الدفاع:

تشكيل مجلس عسكري انتقالي يتولى الحكم لفترة انتقالية مدتها عامان.

• تعطيل العمل بدستور جمهورية السودان الانتقالي لـ2005.

• إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من الساعة العاشرة مساء إلى الرابعة صباحا.

• قفل الأجواء لمدة 24 ساعة والمداخل والمعابر بكل أنحاء السودان إلى حين إشعار آخر.

• حل مؤسسة الرئاسة من نواب ومساعدين وحل مجلس الوزراء على أن يكلف وكلاء الوزراء بتسيير العمل.