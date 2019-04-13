  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:40 م
بحث متقدم
البشير

"حافظوا على البلاد والشريعة".. آخر عبارة للبشير

المهندس كامل الوزير

بالأرقام.. "الوزير" يجنى أول ثمار قراراته

أوكسفوردشاير

وفاة ممثل شهير أثناء فقرة فكاهية عن الموت

البشر- بوتفليقة

لأول مرة يصدق أبريل.. عزل رئيسين عربيين

القبض على أسانج

بسبب دولة عربية.. غضبت أمريكا على مؤسس "ويكيليكس"

البشير وبن عوف

تفاصيل مثيرة.. الساعات الأخيرة للبشير قبل عزله

أوليفيه جيرو

أسطورة فرنسا يساند صلاح بعبارات مؤثرة

رجل يشعل النار في ملابسه

يشعل النار فى ملابسه أمام البيت الأبيض

أرشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن دوانز

مستشار بن زايد

مستشار بن زايد: الدور على " بشار"

وفاة ممثل شهير أثناء فقرة فكاهية عن الموت

الصفحة الأخيرة

أوكسفوردشاير
أوكسفوردشاير

عبد القادر وحيد- متابعات

أخبار متعلقة
#

متصل يغازل مذيعات دي إم سي على الهواء

#

أسرار جديدة عن اغتيال عرفات بـ«معجون الأسنان»

#

مصرع طفلين وسائحة وإصابة 10 في انهيار عقار بالأقصر

#

إعلامي شهير يتأثر بالحديث عن والده.. لهذا السبب

بريطانيا

الموت

مزحة

إيان كوغنيتو

أوكسفوردشاير

صدمة بالغة تعرض لها الجمهور، الذي كان يحضر عرضًا مسرحيًا في بريطانيا، الخميس الماضي  عندما فوجيء بوفاة ممثل كوميدي أثناء تقديمه فقرة فكاهية عن الموت.

كان الممثل الكوميدي، إيان كوغنيتو، قد فارق الحياة خلال تقديمه لدعابة الموت، أثناء عرض "ستاند أب كوميدي" على خشبة أحد مسارح أوكسفوردشاير في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن المتحدثة باسم "ساوث سنترال" لخدمات الإسعاف، قالت إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة العاشرة مساء، ليجدوا كوغنيتو متوفيا جالسا في مكانه، وقد غادر الحياة.

وأفاد أحد المشاهدين أنه اقترب من كوغنيتو، ولمس ذراعه، على أمل أن يصحو ويفاجئه، ويبدد شكوكه بأنه قد باغته الموت.

وقد جلس كوغنيتو على كرسيه لمدة 5 دقائق من دون حراك، ليظن المشاهدون في البداية أن ذلك جزءًا من عرضه الهزلي، وأنه يمازح الجمهور، ولكنهم أدركوا فيما بعد أنه توفي إثر أزمة قلبية.

وأضافت الصحيفة أن هناك ممثلاً كوميديًا آخر توفي في نفس الملابسات، وهو تومي كوبر، حيث ظن المشاهدون وقتها أنه يمازحهم بشأن وفاته، لكنه فارق الحياة أثناء تقديمه لعرض مباشر على شاشات التلفزيون في عام 1984.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

التعذيب في قصور الخلافة (2)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور

استئصال.. المخدرات

حسام فتحي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الزمالك يختتم تدريباته استعدادًا لـ "أغادير"
» سر امتناع الحضري عن حضور حفل قرعة أمم أفريقيا
» شاهد.. إعلامية عن المطلقات: إحنا بقينا كتير
» تعليق ناري من "الأزهر" على أزمة محمد صلاح
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصنداونز والقنوات الناقلة
» نجم game of thrones ينضم لفيلم مصري شهير
» شاهد .. فنان شهير يتخفى في عزاء محمود الجندي .. لماذا؟
» إصابة راقصة شهيرة بذبحة صدرية
» من هو رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح برهان؟
» هذا ما قاله "أجيري" بشأن التتويج بأمم إفريقيا 2019
» القصة الكاملة لـ«خلع الملابس الداخلية» بجامعة الأزهر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول