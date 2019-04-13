وفاة ممثل شهير أثناء فقرة فكاهية عن الموت

13 أبريل 2019 - 11:37 ص

صدمة بالغة تعرض لها الجمهور، الذي كان يحضر عرضًا مسرحيًا في بريطانيا، الخميس الماضي عندما فوجيء بوفاة ممثل كوميدي أثناء تقديمه فقرة فكاهية عن الموت.

كان الممثل الكوميدي، إيان كوغنيتو، قد فارق الحياة خلال تقديمه لدعابة الموت، أثناء عرض "ستاند أب كوميدي" على خشبة أحد مسارح أوكسفوردشاير في بريطانيا.

وبحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية، فإن المتحدثة باسم "ساوث سنترال" لخدمات الإسعاف، قالت إنه تم استدعاء المسعفين بعد الساعة العاشرة مساء، ليجدوا كوغنيتو متوفيا جالسا في مكانه، وقد غادر الحياة.

وأفاد أحد المشاهدين أنه اقترب من كوغنيتو، ولمس ذراعه، على أمل أن يصحو ويفاجئه، ويبدد شكوكه بأنه قد باغته الموت.

وقد جلس كوغنيتو على كرسيه لمدة 5 دقائق من دون حراك، ليظن المشاهدون في البداية أن ذلك جزءًا من عرضه الهزلي، وأنه يمازح الجمهور، ولكنهم أدركوا فيما بعد أنه توفي إثر أزمة قلبية.

وأضافت الصحيفة أن هناك ممثلاً كوميديًا آخر توفي في نفس الملابسات، وهو تومي كوبر، حيث ظن المشاهدون وقتها أنه يمازحهم بشأن وفاته، لكنه فارق الحياة أثناء تقديمه لعرض مباشر على شاشات التلفزيون في عام 1984.



