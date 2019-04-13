مظهر شاهين: "لولا الجيش لتم قتلنا وتهجيرنا"

13 أبريل 2019 - 11:42 ص



علق الشيخ مظهر شاهين، الداعية الإسلامي، على حادث النزهة الإرهابي، الذي راح ضحيته الشهيد ماجد أحمد عبد الرازق، قائلاً: "بأي عقل يفكر هؤلاء الإرهابيون".



وأضاف "شاهين"، خلال تقديم برنامج "الصديقان"، المذاع على فضائية "المحور"، أن الشرطة المصرية تقوم بعمل عظيم، ولكن تحتاج إلى شيء من الحرص عند التعامل مع الإرهابيين .



وتابع: "مش عارف إزاي الإرهابيين هيقابلوا ربنا، كل شيء يهون إلا قتل النفس البشرية". وأوضح الداعية الإسلامي، أن النفس البشرية أغلى وأقدس عند الله من حرمة وقداسة الكعبة المشرفة، معلقًا: "قاتل النفس البشرية ملعون، ولولا جهود الجيش والشرطة لتعرضنا للقتل والتهجير والكثير من الأشياء الأخرى".

