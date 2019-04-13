بالأرقام.. "الوزير" يجنى أول ثمار قراراته

13 أبريل 2019 - 11:48 ص

زادت إيرادات السكك الحديدية بعد قرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل بتطبيق الغرامة علي الركاب بدون تذكرة، "المخالفين".

وأدت هذه العوامل والإجراءات إلى زيادة الإيرادات المحققة خلال الفترة من1-4-2019 حتي 7-4-2019 حيث بلغت الإيرادات 41.7 مليون جنيه، في حين بلغت الإيرادات في الفترة المماثلة في الشهر الماضي من 1-3-2019 حتى 7-3-2019 33.4 مليون جنيه، لتكون الإيرادات قد زادت في الأسبوع الأول من أبريل 2019 بمقارنتها بالفترة المماثلة في مارس 2019 بمقدر 8.332.438 ملايين جنيه وهو ما يمثل زياده مقدارها 25%.

وأضافت هيئة السكك الحديدية في بيانها، أنها تقوم باستمرار وفقا لتعليمات وزير النقل بزيادة معدات صرف التذاكر من شبابيك حجز التذاكر بالمحطات وزيادة منافذ صرف التذاكر الأمر الذي انعكس على الايرادات المحققة نتيجة لهذه الجهود المبذولة، وذلك في ظل تنفيذ وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية للعديد من المشروعات الضخمة في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تتكلف مليارات الجنيهات بهدف تحسين الخدمة المقدمة لجمهور الركاب وتحقيق نقلة نوعية كبيرة في هذا المرفق الحيوي الهام الذي يخدم ملايين الركاب يوميا كما أوضحت هيئة السكك الحديدية أنه تلاحظ استجابة عدد كبير من الركاب لهذه المبادرة والحرص على التوجه الى شبابيك التذاكر للحصول عليها.

وعقد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير اجتماعا موسعا امس مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المشتركة بين الوزارتين وذلك بحضور قيادات الوزارتين.

وبدأ الاجتماع باستعراض التعاون والتنسيق بين الوزراتين بشأن إحداث التكامل بين مشروع ترعة الزمر والخط الثالث لمترو الأنفاق ومجمع خدمات السكك الحديدية ببشتيل والذي سيشمل إنشاء محطة قطار شمال الجيزة من أجل تحقيق تكامل في وسائل المواصلات والخدمات المقدمة في المشروع بما يسهل تنقل الافراد وسيولة الحركة المرورية في المنطقة.

كما تباحث الجانبان حول التعاون في مجال الموانئ الجافة حيث ستقوم وزارة الاسكان بمد المرافق الى كافة الموانئ الجافة الموضوعة على خريطة وزارة النقل مثل ميناء 6 أكتوبر الجاف حيث أشار وزير النقل انه سيتم ارسال قائمة بأولويات اقامة شبكة الموانئ الجافة الى وزارة الاسكان لادخال ومد المرافق وفقا لهذه الاولويات أما فيما يتعلق بالقطار الكهربائي LRT ( السلام- العاشر من رمضان –العاصمة الادارية) فأوضح "الوزير" أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الصيني على قيام الشركات المصرية المنفذه للمشروع بالبدء الفوري في تنفيذ الاعمال الانشائية الخاصة بالمشروع مشيرا الى أن المشروع في مرحلة تفعيل الجانب المادي الاستثماري بالتنسيق مع الجانب الصيني.