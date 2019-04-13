«حسن شحاتة» يزف بشرى سارة للمصريين

13 أبريل 2019 - 12:25 م

قال المعلم "حسن شحاتة" المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، إن مجموعة مصر في بطولة الأمم التى ضمت منتخبات الكونغو وأوغندا وزيمبابوي خفيفة ومعتدلة.

وأضاف "شحاتة" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" عبر شاشة الأولى: «زيمبابوي أقل المنتخبات في مجموعة مصر وتلك المجموعة مع أوغندا والكونغو الديمقراطية تعني ضمان الفراعنة للتأهل لدور الستة عشر للبطولة».

وتابع: «هناك لاعبين يستحقون الانضمام لمنتخب مصر مثل أحمد على مهاجم المقاولون العرب لأنه هجام وهداف الدوري».