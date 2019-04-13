"حافظوا على البلاد والشريعة".. آخر عبارة للبشير

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كشفت مصادر مطلعة عن أن الرئيس السوداني السابق، عمر البشير، يخضع للإقامة الجبرية داخل مقر القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وأضافت أن القيادة العامة للجيش سبقت إبلاغ البشير بقرار عزله، ووصيته للمجلس العسكري.

كانت اللجنة الأمنية قد قامت بسحب الحرس الرئاسي والقوة التي كانت تحرس البشير في مقر إقامته، واستبدلتها بأكثر من 90 عسكريًا، يقومون حاليا بحراسة مقر إقامته الجبرية ، داخل أسوار القيادة العامة للقوات المسلحة.

وأوضحت أن المفتش العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح برهان، والفريق أول عمر زين العابدين، ولواء آخر في الجيش، كانوا قد ذهبوا إلى البشير، فجر الخميس الماضي، في مقر إقامته، حيث وجدوه في المسجد الملحق ببيت الضيافة يستعد لأداء صلاة الصبح، منوهة بأن البشير قابل الأمر بهدوء، وقال لهم خير.. فقط أوصيكم على البلاد والشريعة".


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