"الهجرة" تشارك للعام التانى فى رعاية "فطارنا مع أهالينا"

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السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة

متابعات حنان حمدتو

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أشادت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بدور أبناء مصر في الخارج المساهمين في مبادرة مؤسسة مصر الخير "فطارنا مع أهالينا" لمساعدة المحتاجين داخل مصر خلال شهر رمضان الكريم، مؤكدة أن هذا الجهد هو  دورهم المجتمعي العظيم في التواصل مع أبناء وطنهم في الداخل.

وأضافت وزيرة الهجرة فى بيان لها أن المبادرة العام الماضي لاقت إقبالًا كبيرًا من المصريين في الخارج، لافتة إلى أن هذه الموائد تستهدف الوزارة تنظيمها بالمحافظات التي تعاني من الهجرة غير الشرعية.

وأعلنت المهندسة أمل مبدى رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير، تخصيص أرقام حسابين بنكيين اثنين لأبناء الجاليات المصرية في الخارج الراغبين في التبرع لتنظيم وإعداد الموائد الرمضانية بمختلف المحافظات وفقًا لهذه المبادرة، وذلك على النحو التالي:

للتبرع بالدولار: البنك المصري الخليجي - حساب رقم 023-600812-0003

للتبرع بالجنيه المصري: بنك أبوظبي الوطني - حساب رقم 50950271027


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