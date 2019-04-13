الجار الله: هؤلاء جعلونا مثل "كفار قريش"

13 أبريل 2019 - 12:55 م

قال الكاتب والصحفي الكويتي أحمد الجار الله إن أخطر شيء يهدد الدول هو "المرابون"، و"أصحاب المصالح".

وأضاف الجار الله على حسابه في تويتر: "الدين المدني في كل دول العالم الحضاري ليس فيها إكراه بدني لا جلب ولا سجن ولا توقيف خدمات الإكراه البدني للجرايم، منوها بأن أجهزة الدولة وسجونها ليست مندوبي تحصيل للمرابين أو لأقساط السيارات.. الحقوق المدنية لا يسجن فيها من عمره ستين فما فوق".

وأوضح أن أخطر شىء علي الدولة عندما يكثر المرابون فيها وتكبيل المحتاجين بفوائد عالية.. وكأننا نعيش "عصر قريش".

أما الخطر الثاني: عندما يتحكم أصحاب المصالح بقرار الدولة وهم قلة وبمصالح عالية ضاغطة علي العامة في العالم ما فيه شىء وقف

خدمات وما فيه شىء اسمه خدمات فيه منع سفر للجرائم والسرقة.

وأشار الجار الله إلى أنه في الجزائر سقط بوتفليقة لأن عصابة أصحاب المصالح استولوا على قراره أو قرار الدولة.. عصابة محدودة العدد ظلت تضغط علي الناس باسم حفظ الحقوق وهم يعنون حقوقهم وباسم الأمن والأمان والنتيجة هي الذي شهدناه وما زلنا نشاهده صديقك من صدقك لا من صَدقك"، بحسب قوله.