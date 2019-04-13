"برنس ونص" على موجات شبكة البرنامج العام فى رمضان

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بدأ المخرج محمد على اليوم في تسجيل حلقات مسلسله الإذاعي الجديد "برنس ونص" والذي من المقرر بثه في شهر رمضان المقبل، على موجات إذاعة شبكة البرنامج العام برئاسة الدكتور حسن مدني.

وبدأ التسجيل بحضور نجوم العمل الفنان ماجد الكدواني وفريق SNL بالعربي، في تجربة جديدة على موجات الراديو، وبمشاركة المؤلف محمد على، لوضع اللمسات الأخيرة بالتنسيق مع المخرج قبل التسجيل.

وقد ينهى لطفي من تسجيل الحلقات خلال اليومين القادمين  لاستكمال عمليات المونتاج والمكساج وإضافة أصوات المؤثرات في أحداث العمل وتجهيزه للبث مع أول أيام الشهر الفضيل، حيث يعكف رئيس الشبكة، حسن مدني على اختيار موعد مناسب لبثه في خريطة برامج رمضان.


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