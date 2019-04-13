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ياسمين الخطيب: الدكتور «الأزهري» لديه اضطراب جنسى

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ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

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ياسمين الخطيب

أزهري

اضطراب جنسي

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب، على واقعة إجبار أستاذ بجامعة الأزهر الطلاب على خلع بناطيلهم وملابسهم الداخلية داخل مدرج الكلية، مشيرة إلى أن هذا الدكتور لديه اضطراب جنسي.

وكتبت "الخطيب" عبر حسابها على "تويتر": « واقعة أستاذ الأزهر الذي أجبر تلاميذه على التعري، فضيحة بكل المقاييس، والرجل -بدون أدنى شك- مصاب باضطراب جنسي، دفعه لابتكار هذا النوع من العقاب لإرضاء شبقه، مستغلاً سلطته».

وكانت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، قررت أمس الجمعة، اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة فى واقعة قيام أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة بتحريض الطلاب على ارتكاب أفعال مخلة بالحياء العام داخل قاعة المحاضرات بالحرم الجامعى.

وتضمنت هذه الإجراءات فصل عضو هيئة التدريس والطلاب المشاركين فى الواقعة، وإقالة كل من: عميد الكلية، ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورئيس القسم نظرا لتقصيرهم فى أداء مهامهم الوظيفية وعدم متابعتهم سير العملية التعليمية بما يحافظ على القيم والتقاليد والأعراف الجامعية.

وأكدت الجامعة فى بيانها أن ما حدث يشكل جريمة أخلاقية تستوجب الإحالة للنيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها، حيث إن تلك الواقعة تأتى ضمن الأفعال التى تستوجب العزل من الوظيفة، إعمالاً لنص الفقرة (25) من المادة 72 من القانون 103 الخاص بتنظيم الأزهر باعتبارها تخل بشرف عضو هيئة التدريس وتتنافى مع القيم الجامعية الأصيلة.

وكانت جامعة الأزهر قد شهدت الثلاثاء الماضي، واقعة غير مسبوقة أثارت موجة من الجدل العارم على منصات شبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهر أحد أساتذة الجامعة في مقاطع فيديو تداولها طلاب كلية التربية بجامعة الأزهر بينما يقوم بإجبار عدد من الطلاب على خلع ملابسهم، وفق إفادة طلاب شهود على الواقعة.


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