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طفلة تعالج أفعى عملاقة

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إيمان هاني

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عالجت طفلة صغيرة تبلغ من العمر 3 سنوات، أفعى عملاقة يصل طولها لـ15 قدمًا.

وظهرت ماهراني وهي تضع دواء على فم الأفعى لعلاجها من تقرحات، في تانقيرانج الواقعة في وسط إندونيسيا، وقد اكتسبت ماهراني محبتها للحيوانات من والدها الذي يعمل في ميدان تقديم الرعاية الطبية للحيوانات المصابة ، طبقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وردًا على سؤال حول عدم تخوفه من تفاعل ابنته الصغيرة من الحيوانات، قال والد ماهراني: "أشعر بالخوف أحيانًا ولكن ذلك الإحساس يختفي عندما أراها وهي تلعب وتداوي الحيوانات"، مضيفًا "لقد باتت تعرف الآن مكامن الخطر في التعامل مع الحيوانات أو عند علاجها"

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