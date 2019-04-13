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"الوطنية للانتخابات" تكشف

موقف الوافدين في تصويت الاستفتاء على الدستور

الحياة السياسية

اهيئة الوطنية للانتخابات
ارشيفية

متابعات- حنان حمدتو

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الهيئة الوطنية للانتخابات

المستشار محمود الشريف

كشف المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إن جميع اللجان الانتخابية مفتوحة أمام الوافدين؛ للتصويت فيها دون تسجيل مسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقاري، كما حدث بالانتخابات الرئاسية.

واضاف الشريف فى تصريحات صحفية له  أن تصويت الوافدين في الاستفتاء يختلف عن تصويتهم في الانتخابات الرئاسية أو النيابية، فتلك الانتخابات لديها متسع من الوقت لإجرائها، بدءا من دعوة الناخبين للانتخابات، وتقديم أوراق الترشح وحتى إجراء الانتخابات، أما الاستفتاء فوقت إجرائه لا يسمح بتنفيذ إجراءات التسجيل المسبق للوافدين.

متابعات بأن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشفان أحدهما سيكون خاصا لتصويت الوافدين، والمقصود بالوافد هو الذي يقوم بالتصويت في محافظة أخرى غير محافظته الأصلية.

ولفت  إلى المادة 226 من الدستور التي تلزم الهيئة إجراء الاستفتاء خلال 30 يوما، حيث تنص المادة على أنه إذا وافق مجلس النواب على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء"..

وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه لا يوجد إعادة في الاستفتاء، ويكون إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء ، وذلك وفقا لما ذكر بموقع "فيتو" الاخبارى .


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