الحكومة تعد استراتيجية لتقليل تكلفة الاستثمار بمصر

13 أبريل 2019 - 06:35 م

قال محسن عادل، رئيس الهيئة العامة للاستثمار إن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية لتقليل تكلفة الاستثمار في مصر.





وأضاف خلال مؤتمر صناعة المستقبل 2030 نحو تحقيق التنمية المستدامة أمس، أنه لابد من وضع خريطة للاستثمار في البلد من خلال وضع إطار جديد لتصنيف المشكلات التي تواجه المستثمرين في المناطق المختلفة في الجمهورية.





وقال إن نسبة مصر من إجمالي الاستثمارات المباشرة حول العالم ارتفعت خلال الفترة الماضية.





يشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر تراجع خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بواقع 26% ليسجل 2.8 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة المقابلة.





وأوضح أن مصر تتحول من الإدارة على أساس الأصول إلى الإدارة على أساس المخاطر وهذه نقلة نوعية.