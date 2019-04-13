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القلعة: نجاح التشغيل التجريبي لـ”المصرية للتكرير”

مال وأعمال

القلعة
شركة القلعة

عصام الشربيني

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أعلنت شركة القلعة للاستشارات المالية نجاح التشغيل التجريبي لوحدة التنشيط المستمر للعامل المساعد ووحدة التقطير التفريغي في مشروع الشركة المصرية للتكرير.
ووردت الشركة 100 طن من المنتجات البترولية منخفضة الكبريت (الديزل والنافتا والبنزين عالي الأوكتين) طبقا للمواصفات الأوروبية للهيئة المصرية العامة للبترول منذ بدء تجارب التشغيل.
ومن المقرر الانتهاء من التشغيل التجريبي لجميع وحدات المشروع بنهاية الربع الثاني من هذا العام.
وفي وقت سابق، كشفت شركة "القلعة للاستشارات المالية" عن نجاح التشغيل التجريبي لوحدة الإصلاح بالعامل المساعد وإنتاج بنزين 98 أوكتين في "المصرية للتكرير".

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