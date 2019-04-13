  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر07:44 م
بحث متقدم
أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

الاهلى وصن داونز

بث مباشر.. مباراة الأهلي وصن داونز

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

البشير

حزب "البشير" يوجه طلبًا عاجلًا للمجلس العسكري

مدبولي

«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

محمود عباس

الحكومة الفلسطينية الجديدة تؤدي اليمين أمام "عباس"

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

أرشيفية

خطباء على منابر الموت.. احذر من استفزاز الناس

«الإسلام» أسرع الأديان انتشارًا حول العالم

"تفضل أنا مسلم".. شباب يتصدون بالورود للإسلاموفوبيا في بلجيكا

أمريكا

أمريكا تحذر مواطنيها من الاختطاف في 8 دول عربية

الصين تسعى لحظر تعدين "بتكوين"

عرب وعالم

البتكوين
البتكوين

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

لجنة لحل المشكلات "التنمية الصناعية" و"الجمارك"

#

الصين: 13 شركة تسعى لطرح أسهمها في "بورصة التكنولوجيا الجديدة"

#

إجبار الفتيات المسلمات في الصين على الزواج بغير مسلمين

#

صورة.. أقدم نسخة من القرآن الكريم تعرض في الصين

تسعى لجنة التخطيط الرسمية بالصين لحظر تعدين "بتكوين" في البلاد، مما ينبئ بتنامي الضغط الحكومي على قطاع العملات المشفرة. وقالت اللجنة: إنها تستطلع آراء الجمهور بشأن قائمة منقحة من الأنشطة ترغب في تشجيعها أو الحد منها أو وقفها. وأضافت مسودة القائمة المنقحة تعدين العملات المشفرة، ومن بينها بتكوين، إلى أكثر من 450 نشاطًا قالت اللجنة إنه يجب وقفها تدريجيًّا لعدم التزامها بالقوانين والتنظيمات ذات الصلة، أو لكونها غير آمنة، أو لأنها تهدر الموارد أو تلوث البيئة. ولم تنص القائمة على موعد أو خطة مستهدفة لكيفية وقف تعدين بتكوين، مما يعني أن مثل تلك الأنشطة يجب البدء فورًا في التخلص التدريجي منها، بحسب الوثيقة. وقالت صحيفة سكيوريتيز تايمز المملوكة للدولة،، إن مسودة القائمة "تُبرز بوضوح توجه السياسة الاقتصادية للدولة" حيال نشاط العملات المشفرة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا
» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين
» الشوط الأول.. الأهلي يتعادل سلبيًا مع صن داونز
» روسيا تعارض أي زيادة خارج السيطرة في أسعار النفط
» آخرهم مدرسة.. قوات حفتر تقصف المدنيين عشوائيًا
» ضغوط على الحكومة البريطانية لتسليم "أسانج" للسويد
» الإسكان تبيع كراسات الإعلان 11 للإسكان الاجتماعي 15 أبريل
» أبطال أفريقيا.. مازيمبي يتأهل إلى دور الـ4 على حساب سيمبا
» المعارضة السودانية توافق على حوار المجلس العسكري
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير
» قضاة الجزائر يرفضون الإشراف على "الرئاسية"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عشاء

    07:57 م

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول