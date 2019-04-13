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غدًا.. التصويت على تقرير التعديلات الدستورية بصياغتها النهائية

الحياة السياسية

البرلمان
البرلمان

حسن علام- متابعات

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التعديلات الدستورية

تنعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، في أعقاب الجلسة العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبد العال، وذلك للتصويت على مشروع تقرير اللجنة حول التعديلات الدستورية المقترحة من ائتلاف دعم مصر على دستور 2014، متضمنًا الصياغة النهائية للمواد، لاسيما بعد إتاحة الفرصة بالاستماع لكافة الآراء المجتمعية حولها في 6 جلسات للحوار المجتمعي، بالإضافة إلى كافة آراء اللجنة ونواب المجلس أثناء جلستي مناقشة تقرير اللجنة الفرعية الخاصة بتبويب وفهرسة كافة المقترحات التي قدمت شفاهيًا أو ما تم تقديمه كتابيًا خلال الفترة الماضية

وقال النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الصياغة التي أعلن الدكتور على عبد العال، تشكيلها برئاسته للصياغة النهائية لمقترحات التعديلات الدستورية، في حالة انعقاد دائم منذ ذلك الوقت، ومن المزمع أن تنتهي من أعمالها صباح الغد، تمهيدًا لمناقشة التقرير في أعقاب الجلسة العامة المزمع غدًا الأحد.

وأضاف الطماوى، أن كافة الآراء التي تم استعراضها خلال جلسات الحوار المجتمعي باللجنة التشريعية وأدارها الدكتور على عبد العال، باحترافية وحكمة شديدة، ستكون تحت محل بصر اللجنة ضد صياغة التعديلات، مؤكدًا أن اللجنة تستهدف الوصول إلى صياغات دقيقة منضبطة وتحقق الفلسفة من مقترح التعديلات الدستورية.


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