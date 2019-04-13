قوات أمريكية تتجه نحو الحدود العراقية

13 أبريل 2019 - 07:06 م

انسحب رتل عسكري أمريكي من القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الرقة الشمالي باتجاه الحدود السورية العراقية، بحسب ما ذكره موقع "الوطن أون لاين" السوري.

وذكر موقع "الوطن أون لاين" أن رتلا عسكريا أمريكيا انسحب، أمس الجمعة، من القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الرقة الشمالي باتجاه الحدود العراقية السورية.

وكان البيت الأبيض، أعلن يوم الجمعة 22 مارس، القضاء الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي على الأراضي السورية، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هزيمة التنظيم وانتهاء سبب وجود القوات الأمريكية في سوريا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في 19 ديسمبر من العام الماضي أنه تمت هزيمة تنظيم "داعش" في سوريا وأن هذا كان السبب الوحيد لبقاء القوات الأمريكية في سوريا.

وفي رسالة بالفيديو بثها عبر حسابه بموقع "تويتر"، قال ترامب: "بعد الانتصارات التاريخية ضد داعش، حان الوقت لإعادة شبابنا العظماء إلى الوطن".

وفي نفس اليوم ذكرت وكالة بلومبرغ عن مسؤول أمريكي أن الرئيس ترامب أعطى أمرا للجيش الأمريكي بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا.

وفي شهر فبراير قررت الولايات المتحدة الإبقاء على 200 جندي في سوريا بعد أن كان ترامب قد قال (جميع الجنود)، وقال البيت الأبيض، يوم الخميس 21 فبراير، إن الولايات المتحدة ستترك "مجموعة صغيرة لحفظ السلام" من 200 جندي أمريكي في سوريا لفترة من الوقت بعد انسحابها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، في بيان مقتضب، "ستبقى مجموعة صغيرة لحفظ السلام من نحو 200 في سوريا لفترة من الوقت"، وفقا لرويترز.

بعد ذلك، نقل موقع "نيوز 1130" أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرر الإبقاء على 400 جندي أميركي في سوريا، من بينهم 200 جندي قرب "الحدود الإسرائيلية"، في إشارة إلى المناطق القريبة من الجولان السوري المحتل.