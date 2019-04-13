مصرع شخصين في مشاجرة بالأسلحة النارية بأسيوط

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كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين وأنباء عن وقوع ضحايا ومصابين، وبالانتقال تبين مصرع "ط.م" 55 سنة، و"س.م" 30 سنة مقيمين ذات القرية وإصابة وهو "ا. ط" 27 سنة بطلق نارى بالجانب الأيسر.

 وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى أسيوط الجامعى تحت تصرف النيابة، ونقل المصاب لمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.


وتم ضبط طرفى المشاجرة والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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