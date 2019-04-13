» في ظهور نادر.. نائب صدام يعتذر للكويت

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فى ظهور نادر له انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منسوب لعزت الدوري النائب السابق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وتضمن التسجيل الذي نسب إلى نائب الرئيس العراقي السابق اعتذارا إلى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن غزوها، معترفا أنها لم تكن يوما من الأيام جزءا من العراق.

وأكد عزت الدوري أن الغزو كان خطأ كبيرا ويتعارض مع عقيدة حزب البعث العراقي، مؤكدًا أن "الكويت ليست جزءا من العراق.. والعراق والكويت جزء من الجزيرة والتي تعتبر جزءا من الوطن العربي الكبير".

ويعد عزت إبراهيم الدوري (المولود عام 1942)، الرجل الثاني في عهد صدام حسين وشغل العديد من المناصب أهمها نائب رئيس مجلس قيادة الثورة وقبلها منصب وزير الداخلية ووزير الزراعة.



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