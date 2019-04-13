  • السبت 13 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:25 م
بحث متقدم
عاصم

«عبدالماجد»: لهذه الأسباب يستحق «البشير» ما حدث له

تركي ال الشيخ

تعليق «آل الشيخ» على الخروج الأفريقي للأهلي

عبد الفتاح البرهان

تفاصيل اجتماع "العسكري" السوداني مع المعارضة

رئيس حركة حماس يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية

أول رد لـ"حماس" على تشكيل الحكومة الجديدة

الاهلى وصن داونز

الأهلي يفوز على صن داونز.. ويودع أبطال أفريقيا

أرشيفية

سر رفض مصر الانضمام «الناتو العربي»

مخالفات البناء

مخالفات البناء.. هذه الحالات لا يجوز التصالح فيها

الجيش المصري في سيناء (أرشيفية)

«داعش» يعلن مسئوليته عن الهجوم الفاشل بسيناء

معلم

الكشف عن سر الاستقالات الجماعية للمعلمين المصريين في الكويت

مدبولي

«مدبولي»: هذا ما قاله الرئيس عن التابلت

نقل مشجع أهلاوي إلى المستشفى بسبب إصابته «بغيبوبة»

الرياضة

جماهير الاهلى
جماهير الاهلى

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

مشاجرة على كرسي يتسبب في إصابة 6 بالخصوص

#

معاكسة فتاة تنتهي بقتل إمام وخطيب مسجد

#

مصرع طفل متسول طعنه آخر بسلاح أبيض فى النزهة

#

تصادم 3 سيارات أعلى طريق المقطم

المصريون

الاهلى

غيبوبة

دخل أحد جماهير النادي الأهلي، في غيبوبة سكر مما استلزم نقله بواسطة أفراد الجهاز الطبي المتواجدون في إستاد برج العرب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وانتهى الشوط الأول لمباراة فريق الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحاول لاعبو الأهلي البحث عن أول أهداف الفريق عن طريق انطلاقات وليد أزارو وعلى معلول وحسين الشحات، وضاع أول أهداف الأهلي بعد اصطدام الكرة بالقائم.

وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب لمدة 3 دقائق ثم أضاع رمضان صبحي هدفين للأهلي وفي الدقيقة 27 سدد وليد أزارو كرة قوية ولكن نجح حارس مرمى صن داونز للتصدي لها.

وواصل لاعبو الأهلي محاولاتهم؛ من أجل إحراز أولى أهداف المباراة عن طريق على معلول ورمضان صبحي ولكن الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز كان نجم المباراة بعد تصديه لكافة محاولات الأهلي الهجومية لإحراز أول أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 40 تيمبا زواني لاعب صن داونز كرة قوية نجح محمد الشناوي في التصدي لها وفي الدقيقة 42 أهدر لاعب صن داونز ضربة ثابتة لفريقه، وبعدها استمرت محاولات الأهلي ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة! (3)

محمود سلطان

ماذا بعد البشير؟

فراج إسماعيل

السودان وحزن بين حزنين

د. هشام الحمامي

قليلاً من احترام المشاعر يا وزارة الأوقاف

د. عبد الآخر حماد

أحلام الخلافة !

محمد الخضيري

خلافة العلم لا خلافة الدم

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» «آل الشيخ»: هذه نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز القادمة
» فعاليات "تفضّل أنا مسلم" تمتد إلى ألمانيا وهولندا
» إطلاق نار بمحيط وزارة الدفاع السودانية
» كوبري مصري يدخل موسوعة "جينيس".. تعرف على مميزاته
» أول رد فعل للاعبي الأهلي بعد وداع أبطال أفريقيا
» في ظهور نادر.. نائب صدام يعتذر للكويت
» نقل مشجع أهلاوي إلى المستشفى بسبب إصابته «بغيبوبة»
» بدء اجتماع المعارضة السودانية مع المجلس العسكري
» بمشاركة «حجازي».. زست بروميتش يهزم بريستون برباعية
» ترامب يهدد مدنًا أمريكية بالمهاجرين
» برشلونة يسقط في «فخ» التعادل أمام هويسكا

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:07 ص

  • فجر

    04:08

  • شروق

    05:35

  • ظهر

    12:00

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:27

  • عشاء

    19:57

من الى
مرشدو جماعة الإخوان
الدولار
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول