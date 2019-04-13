» نقل مشجع أهلاوي إلى المستشفى بسبب إصابته «بغيبوبة»

13 أبريل 2019 - 08:27 م

دخل أحد جماهير النادي الأهلي، في غيبوبة سكر مما استلزم نقله بواسطة أفراد الجهاز الطبي المتواجدون في إستاد برج العرب إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة.

وانتهى الشوط الأول لمباراة فريق الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي، بالتعادل السلبي في المباراة التي تقام بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على إستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحاول لاعبو الأهلي البحث عن أول أهداف الفريق عن طريق انطلاقات وليد أزارو وعلى معلول وحسين الشحات، وضاع أول أهداف الأهلي بعد اصطدام الكرة بالقائم.

وانحصر بعدها اللعب في وسط الملعب لمدة 3 دقائق ثم أضاع رمضان صبحي هدفين للأهلي وفي الدقيقة 27 سدد وليد أزارو كرة قوية ولكن نجح حارس مرمى صن داونز للتصدي لها.

وواصل لاعبو الأهلي محاولاتهم؛ من أجل إحراز أولى أهداف المباراة عن طريق على معلول ورمضان صبحي ولكن الأوغندي دينيس أونيانجو حارس مرمى فريق صن داونز كان نجم المباراة بعد تصديه لكافة محاولات الأهلي الهجومية لإحراز أول أهداف المباراة.

وفي الدقيقة 40 تيمبا زواني لاعب صن داونز كرة قوية نجح محمد الشناوي في التصدي لها وفي الدقيقة 42 أهدر لاعب صن داونز ضربة ثابتة لفريقه، وبعدها استمرت محاولات الأهلي ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.