أحمد موسى يوجه رسالة نارية للاتحاد الأفريقي

13 أبريل 2019 - 08:54 م

شن الإعلامي أحمد موسى، هجومًا ناريًا على الجامبي باكاري جاساما، حكم مباراة الأهلي وصن داونز، قائلًا: "الاتحاد الإفريقي لازم يشوف حكام محترمة".

وأضاف موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن الأهلي واجه صن داونز وحكم المباراة في آن واحد: "جاساما ده ميعرفش يحكم ماتش كرة خماسية".

وكان الأهلي قد خرج من دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالرغم من فوزه على صن داونز الجنوب إفريقي بهدف نظيف، وخسر في مباراة الذهاب بخماسية نظيفة.